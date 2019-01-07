РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В поселке радиоцентра Романцево в Подольске очистили от наледи кровлю многоквартирного дома после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на наледь и сосульки на кровле жилого дома №5 в поселке радиоцентра Романцево. Он отметил, что на днях с крыши упало много снега. Теперь житель дома опасается, что из-за повторного схода могут пострадать люди.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения наледи и сосулек на кровле многоквартирного дома №5 в поселке радиоцентра Романцево, и сообщает, что при проведении проверки были выявлены нарушения. Работы по их устранению выполнены. В частности, кровля очищена от снега и наледи», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.