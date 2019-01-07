РИАМО - 7 янв. В России при проведении рождественских мероприятий за правопорядок отвечали свыше 44 тысяч сотрудников органов внутренних дел, представителей Росгвардии, сотрудников ЧОП, дружинников, благодаря их работе нарушений удалось избежать, сообщается на сайте МВД России.

«Свыше 2,6 миллиона человек приняли участие в торжественных богослужениях, посвященных празднику Рождества Христова, которые прошли в ночь на 7 января более чем в 5,8 тысячи населенных пунктов на территории РФ», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что правопорядок на рождественских мероприятиях обеспечивали 44,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований.

«Места проведения религиозных мероприятий были предварительно обследованы сотрудниками полиции. Организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям, осуществляли представители Госавтоинспекции», – дополнила Волк.

Она добавила, что принятыми мерами в период проведения рождественских богослужений нарушений правопорядка не допущено.