РИАМО - 7 янв. Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья во время новогодних каникул проводят профилактические мероприятия по предупреждению случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«В период с 1 по 7 января текущего года во всех муниципалитетах Подмосковья автоинспекторы провели свыше 100 профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». При проведении рейдов инспекторы ДПС используют метод массовой проверки, суть которого заключается в проверке максимального количества водителей на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени», – отмечается в сообщении.

В ходе массовых проверок выявлено 173 факта управления транспортом в нетрезвом состоянии, еще в 149 случаях водители отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

«Управление Госавтоинспекции Московской области информирует участников дорожного движения о том, что 7, 8 и 9 января 2019 года профилактические рейды будут проведены в большинстве районов и городских округов подмосковного региона, и напоминает всем автолюбителям, что употребление алкоголя и вождение автотранспорта - несовместимые вещи, которые приводят к трагическим последствиям», – заключается в материале.