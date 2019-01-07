РИАМО - 7 янв. Сотрудники полиции на юге Москвы задержали девушку по подозрению в покушении на сбыт психотропных веществ, у нее изъяли порядка 100 граммов амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что 19-летняя жительница Москвы занимается распространением запрещенных средств и веществ на территории города.

«Злоумышленница была задержана в Южном округе столицы. При личном досмотре у нее обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Исследованием, проведенным в ЭКЦ ГУ МВД России по городу Москве, установлено, что в состав изъятого вещества входит производное N-метилэфедрона, массой около 1 грамма и психотропное вещество амфетамин общей массой около 100 граммов, что является крупным размером», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключается в материале.