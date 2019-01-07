РИАМО - 7 янв. В Москве не зафиксировали каких-либо нарушений во время проведения праздничных мероприятий в рождественскую ночь, сообщил РИАМО министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Владимир Черников.

«Все прошло благополучно, спокойно. Все мероприятия полностью прошли под контролем», - сказал Черников.

В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Московского региона прошли праздничные рождественские литургии.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.