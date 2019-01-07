РИАМО - 7 янв. На Каширском шоссе в городском округе Домодедово произошел пожар в квартире, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Седьмого января в 12:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Домодедово, Каширское шоссе, дом 107А», – говорится в сообщении.
Для тушения возгорания привлечено четыре единицы техники, и 15 человек.
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