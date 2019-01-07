РИАМО - 7 янв. В 2018 году россиянам пришлось заплатить 74 миллиона рублей за курение в неположенных местах, пишет в понедельник ТАСС.

Больше всего нарушений выявили в Московской области, Москве и Краснодарском крае.

«В результате исполнения постановлений о привлечении правонарушителей к административной ответственности оплачены административные штрафы на общую сумму 74,3 миллиона рублей. Наибольшее количество административных правонарушений данного вида зафиксировано на территории Московской области, Москвы и Краснодарского края», – говорится в сообщении.

Всего за прошедший год полицейские составили 365 тысяч протоколов по статье 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

С июня 2013 года в России начал действовать антитабачный закон, был введен запрет на курение в ресторанах и кафе, в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, сегодня запрещено курить на вокзалах, в аэропортах, на рынках, в подъездах жилых домов и на детских площадках. За нарушения закона положен штраф от 500 до 3 тысяч рублей.

В 2014 году Россия ужесточила антитабачное законодательство. В октябре 2017 года Минздрав подготовил новую антитабачную концепцию на 2018–2022 годы и дальнейшую перспективу, ее цель – снижение распространенности потребления табака среди населения до 25% к 2022 году.