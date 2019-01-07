РИАМО – 7 янв. Мальчик, который пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске и был доставлен в Москву для лечения, начал чувствовать себя лучше, у ребенка появился голос, сообщает «Интерфакс».

Ранее о состоянии ребенка журналистам рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«На сегодняшний день можно сказать, что ребеночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой», – сказала Скворцова.

Она добавила, что со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он «подплакивает».

«Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался», – дополнила министр.

Скворцова отметила, что, по словам врачей, ногу мальчика, которая пострадала от обморожения, также можно будет спасти, однако это будет длительный и непростой процесс.

«Тем не менее самое страшное уже позади. Можно сказать, что ребеночек выжил, его состояние улучшается, оно стабильное», – заявила она.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью его разрушил. Погибли 39 человек.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили живым 11-месячного младенца, он провел под завалами более 35 часов.

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