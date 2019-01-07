РИАМО - 7 янв. В Одинцовском районе Подмосковья водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия, полиция проводит розыск автомобиля, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 19:12 на улице Липовая водитель, управляя автомобилем Mercedes, вне зоны пешеходного перехода сбил женщину и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшая госпитализирована. В настоящее время ведется розыск водителя.