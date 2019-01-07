РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. В понедельник в поселении Томилино Люберец пройдет бесплатный концерт «Мелодии зимы», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого января в поселении Томилино городского округа Люберцы пройдет концертная программа «Мелодии зимы». Она состоится на стадионе «Урожай» в микрорайоне Птицефабрика», - говорится в сообщении.

Концерт начнется в 17:00. Вход свободный.

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