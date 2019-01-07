РИАМО - 7 янв. На юго-востоке столицы обнаружили предмет, который, предположительно, является снарядом времен Великой Отечественной войны, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что предмет был найден в районе Грайвороновского проезда.

«Подтверждаем факт обнаружения цилиндрического предмета со следами сильной коррозии, предположительно, являющегося снарядом времен Великой Отечественной войны», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка.

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