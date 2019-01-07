РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Подольская женская футбольная команда «Подольчанка» сразилась со спортсменками из Можайска, матч проходил в микрорайоне Климовск, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 6 января в универсальном спортивном центре (УСЦ) «Юность» микрорайона Климовск прошел седьмой тур чемпионата Московской области по мини-футболу среди женских команд, сезона 2018-2019 годов. В рамках первой домашней встречи в новом году женская футбольная команда «Подольчанка» приняла гостей из Можайска. Упорная борьба с соседями по турнирной таблице завершилась с ничейным счетом - 2:2», - сказал Сабинин.

Он отметил, что следующую игру команда «Подольчанка» проведет уже 13 января. На домашней площадке она встретится с футбольной командой «Старт» из Пущино.