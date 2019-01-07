РИАМО – 7 янв. В России предлагают вдвое увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пишет в понедельник «Российская газета».

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в Трудовой кодекс нужно внести поправки, определяющие перечень надбавок, которые входят в минимальный размер оплаты труда.

«В настоящий момент в России действует постановление Конституционного суда, по которому все надбавки за особые условия труда и проживания входят в МРОТ. Данное постановление было принято благодаря инициативе профсоюзов», – сказал Шмаков.

По его словам, следующим шагом станет внесение поправок в Трудовой кодекс. В нем будет четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него.

«Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия таких поправок», – дополнил Шмаков.

Глава ФНПР также отметил, что за 2018 год организация смогла добиться доведения размера МРОТ до уровня прожиточного минимума и его ежегодной индексации.

Вместе с тем Шмаков отметил, что текущие размеры МРОТ не соответствуют реальным потребностям россиян.

«Мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины – примерно 25 тысяч рублей», – добавил он.

Шмаков напомнил, что расходы на продукты питания при этом должны составлять не более трети всех расходов, а объем их потребления должен быть пересмотрен.

В настоящий момент потребительская корзина устанавливает расчетные траты на питание в районе 50%.

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