РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 янв. Пожарные потушили возгорание в строении в деревне Черное подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 7 января в 01:56 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, деревня Черное, дом №96. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек.