РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 янв. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте поздравил православных жителей городского округа с Рождеством.
«С Рождеством! Крепкой веры, Божьей помощи в делах, мира и добра», - написал Булгаков.
Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа.
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