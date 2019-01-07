РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 янв. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте поздравил православных жителей городского округа с Рождеством.

«С Рождеством! Крепкой веры, Божьей помощи в делах, мира и добра», - написал Булгаков.

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа.