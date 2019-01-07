РИАМО - 7 янв. Все системы жизнеобеспечения Москвы, включая объекты энергетики, работают штатно в условиях понижения температуры, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В город пришли рождественские морозы, сегодня ночью температура понизилась до 15 градусов мороза. Синоптики обещают, что похолодание продлится до пятницы. Энергосистема Москвы, системы ресурсоснабжения города могут работать и в 30-40-градусные морозы при пиковых нагрузках», - сказал Бирюков.

Он отметил, что все системы жизнеобеспечения города, в том числе объекты энергетики, в условиях понижения температуры работают штатно.

По словам Бирюкова, все столичные службы с 30 декабря переведены в усиленный режим работы, который продлится до 8 января включительно. Под круглосуточным контролем энергетиков находится работа всех ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций, малых котельных города.

«Из-за морозов энергетики повысили температуру теплоносителя для обеспечения комфортного теплоснабжения москвичей», - отметил Бирюков.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 13 градусов. На текущей неделе синоптики обещали морозы до минус 25 градусов. Самым холодным днем прогнозируется среда.