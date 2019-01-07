РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. Три спортсмена из Подольска одержали победу в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок Московской области, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

«В Красногорске 6 января 2019 года проходили соревнования по лыжным гонкам - Кубок Московской области, 1 тур на призы четырехкратного чемпиона Олимпийских игр Николая Зимятова. Победителями в своих возрастных группах стали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам Подольска: Ирина Головатюк, Вячеслав Мамичев и София Кирилина», - говорится в сообщении.

Второе место заняли Арсений Власов, Кирилл Латышев и Анастасия Румянцева. Помимо этого, в десятку лучших вошли: София Малошенко (9 место), Виктория Федотова (9 место), Екатерина Григорьева (4 место), Александра Тихонова (9 место), Александр Сайфиев (4 место), Василий Амелин (6 место) и Иван Перевозчиков (9 место).