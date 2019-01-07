РИАМО - 7 янв. В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус с маршрута сбилась группа лыжников из подмосковных Химок, спасательная операция проходила меньше пяти часов, в помощи медиков они не нуждались, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

Информация о том, что группа лыжников сбилась с маршрута, поступила в 19:55. Район поисков – гора Эльбрус в районе Гара-Баши, высота – 3,5 тысячи метров. Поисково-спасательные работы продолжались до ночи.

«По состоянию на 00:24 поисково-спасательные работы полностью завершены. В сложнейших условиях высокогорья с учетом лавиной опасности проводились работы в темное время суток. Лыжники из города Химки, Московской области доставлены на базу спасателей в село Терскол, в медицинском лечении не нуждаются», – говорится в сообщении.

На поисках лыжников работали спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, задействовано девять человек и одна единица техники.

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