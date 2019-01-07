РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 янв. Глава Люберец Владимир Ружицкий в ночь на понедельник принял участие в Рождественской литургии в храме Преображения Господня, он поздравил прихожан со светлым праздником, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».
Праздничные литургии прошли в храмах городского округа Люберцы. В храме Преображения Господня службу провел благочинный Люберецкого округа священник Вячеслав Новак.
«Дорогие друзья, с Рождеством Христовым! Пусть оставят вас тревоги, а сердца избавятся от печальных мыслей», - сказал Ружицкий.
Он также пожелал прихожанам мира и добра.
После литургии все желающие смогли причаститься и приложиться к иконам.
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