РИАМО – 7 янв. В России в понедельник вступил в силу закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа со скидкой в том случае, если извещение не пришло вовремя, сообщают РИА Новости.

«В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении 20-дневного периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой», если извещение пришло с опозданием», – говорится в сообщении.

Ранее документ был опубликован на портале правовой информации.

«Согласно документу, если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к ответственности лицу по почте заказным письмом, поступила в его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», – добавляется в материале.

При этом привлеченный к административной ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство, заключается в сообщении.