РИАМО - 7 янв. На улице Лесная в центре Москвы загорелось одноэтажное кирпичное строение на площади 40 квадратных метров, огнеборцы ликвидировали возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.
«Седьмого января в 09:59 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Лесная, дом 61, строение 4, где происходило возгорание в одном из помещений одноэтажного кирпичного строения на площади 40 квадратных метров», – говорится в сообщении.
В 10:26 пожар локализовали, в 10:31 – ликвидировали.
Сведений о пострадавших не поступало.
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