РИАМО - 7 янв. Участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева умерла 6 января, ее коллега – Антон Мамон – прокомментировал информацию о ее смерти в своем аккаунте в Instagram, пишет Газета.ru.

«Мы не были друзьями, но я очень уважал Дарию! Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса», – написал Мамон.

Он добавил, что она была прекрасным человеком.

По данным рядам СМИ, Воскобоева умерла после продолжительной болезни, она страдала онкологией.

Дария получила известность благодаря участию в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где она заняла четвертое место.

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