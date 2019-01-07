РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске по факту смерти мужчины на Южном обходе, которая произошла в результате ДТП, планируют возбудить уголовное дело, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Он отметил, что 6 января на автодороге Южный обход в результате столкновения двух автомобилей один из водителей вышел на дорогу. В этот момент его сбил третий автомобиль.

«Мужчина был 1990 года рождения, ему было 28 лет. В результате данного ДТП он погиб. В настоящее время по данному факту планируется возбуждение уголовного дела», - сказал сотрудник.

Ранее сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области сообщил, что на данной дороге в 16:25 автомобиль Ford сбил пешехода.