РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске на Тепличной улице мусоровоз разбил водительское стекло припаркованного автомобиля, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Шестого января около 9:20 я направлялась на работу и увидела, что на улице Тепличная между домами №№9 и 11 были припаркованы машины. В это время выезжал мусоровоз и, разворачиваясь, он разбил водительское стекло одного из легковых автомобилей», - сказала очевидец.

Она добавила, что мусоровоз задел машину ползунами, которыми цепляют мусорные баки.