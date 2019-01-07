РИАМО - 7 янв. В конце 2019 года в новой Москве планируют ввести в эксплуатацию новую медицинскую амбулаторию с детским отделением, она будет рассчитана на 110 посещений в смену, сообщил РИАМО руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что амбулатория появится на улице Центральной в поселке Курилово. Она будет построена за счет средств городского бюджета.

«Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года, к этому времени амбулатория будет не только построена, но и полностью укомплектована современным медицинским оборудованием и мебелью», – сказал Жидкин.

По его словам, решение о строительстве объекта было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в ответ на просьбу местных жителей. Амбулатория будет рассчитана на 110 посещений в смену, в ней будут работать врачи основных специальностей. В учреждении предусмотрят проведение различных процедур, как лечебных, так и восстановительных.

В амбулатории будет также детское отделение. Оно займет часть первого этажа, здесь обустроят отдельный вход и регистратуру.