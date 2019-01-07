РИАМО - 7 янв. На востоке столицы в районе Измайлово на мужчину напал неизвестный с ножом, ранил его и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о ножевом ранении поступило по адресу: Измайловское шоссе, дом 71.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 6 января в 19:30 по указанному адресу неизвестный неустановленным предметом, похожим на нож, причинил проникающее колото-резаное ранение груди гражданину 1980 года рождения, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Пострадавший госпитализирован. Полиция проводит проверку.