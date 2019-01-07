РИАМО - 7 янв. В одной из квартир жилого дома на юге Москвы обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти, подозреваемый в убийстве задержан в тот же день, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

«Шестого января в 07:43 в службу «02» от гражданина 1976 года рождения, неработающего, проживающего по адресу: Задонский проезд, поступило сообщение об убийстве в квартире по месту жительства. Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире дома по Задонскому проезду с колото-резаным ранением обнаружен труп гражданина 1966 года рождения, неработавшего», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что давность наступления смерти – около восьми часов.

Подозреваемого в убийстве – безработного мужчину 1976 года рождения – задержали.

«В ходе совместного распития спиртных напитков, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, ножом нанес мужчине не менее одного удара, затем скрылся», – уточнил собеседник.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Источник в правоохранительных органах подтверждает факт задержания подозреваемого.