РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске за сутки вывезли около 300 кубометров снега с дворовых территорий и пешеходных зон, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В воскресенье, 6 января, дворовые территории и пешеходные зоны в городском округе Подольск очищали от снега 501 человек и 68 единиц техники. Всего было вывезено 280 кубометров снега, использовано 52,6 кубометров реагентов», - говорится в сообщении.

На территории городского округа в уборке мусоросборных площадок от хлама было задействовано 30 единиц техники. Также были проведены работы по очистке кровель многоквартирных домов по 78 адресам от снега и наледи.