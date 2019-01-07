РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в сарае на Большой Серпуховской улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 6 января в 23:39 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская. Пожар ликвидировали в 2:18. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
Всего в ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники и девять человек.
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