РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 янв. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в сарае на Большой Серпуховской улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену 6 января в 23:39 поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: городской округ Подольск, улица Большая Серпуховская. Пожар ликвидировали в 2:18. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Всего в ликвидации возгорания были задействованы три единицы техники и девять человек.