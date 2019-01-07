РИАМО - 7 янв. На текущей неделе в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в среду в области в ночные часы температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Во вторник, в последний день новогодних каникул, циклоны, которые перемещаются по северу европейской России, не дадут укрепиться морозам в центральных областях, и в Москве мы ожидаем облачную погоду с небольшим локальным снегом. 11–13 градусов мороза ожидается ближайшей ночью в Москве; минус 10–15 градусов, местами до минус 20 градусов – по области», – сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник днем ожидается около минус 8–10 градусов в Москве, по области температура воздуха составит около минус 12 градусов.

«В среду на короткое время свое влияние на погоду в Московском регионе усилит антициклон с юго-востока. Облачность с неустойчивыми прояснениями без существенных осадков. Минус 16 – минус 18 в Москве; минус 15–20, местами до минус 25 градусов – по области. Днем – минус 11–13 в Москве, минус 10–15 – по области», – добавил синоптик.

По его словам, среда станет самым холодным днем на наступившей неделе.

Также он отметил, что с четверга и до начала выходных в регионе будет усиливать влияние циклон с северо-запада. Ожидается облачная погода с небольшими снегопадами. Морозы будут постепенно отступать. Температура воздуха в Москве в ночные часы составит минус 12 – минус 14 градусов, по области – от минус 11 до минус 16 градусов. Днем в столице будет около минус 7–9 градусов, в Подмосковье от 6 до 9 градусов ниже нуля.

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