РИАМО - 7 янв. В столице в текущем году увеличится сеть велопроката, а также количество велосипедов, которые можно взять в аренду, сообщается на Едином транспортном портале столицы.

«В 2019 году планируется увеличить количество станций до 530, а число велосипедов – до 5120. Сервисы будут действовать в новых районах Москвы: Марьине, Лефортове, Капотне, Дмитровском, Западном Дегунино, Очаково-Матвеевском и Алтуфьевском», – говорится в сообщении.

Всего в 2018 году горожане воспользовались велопрокатом свыше 4,2 миллиона раз – это практически в два раза больше, чем в 2017 году (2,4 миллиона). Количество приобретенных сезонных абонементов увеличилось в 1,5 раза. Система городского велопроката насчитывает сегодня 430 станций и 4120 велосипедов.

«Такое динамичное увеличение показателей – следствие развития сети велопроката, расширения адресов и преумножения количества доступных велосипедов», – уточняется в материале.

Кроме того, набирает обороты и пилотный проект электровелопроката, который запустили в столице в 2016 году.

«В конце сезона 2018 года система «Велобайк» представила новое поколение этого вида транспорта. В этом году были доступны новые станции в районе Красная Пресня – Спортивная, вблизи крупных жилых районов, международного делового центра, многофункционального транспортно-пересадочного узла, недалеко от набережных», – добавляется в материале.

Максимальная скорость на электробайке составляет около 25 километров в час, дальность поездки на одном заряде – около 35 километров. Также электровелосипед можно использовать как обычный велосипед – передвигаться с помощью педалей.

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