РИАМО - 7 янв. В селе Петрово-Дальнее подмосковного городского округа Красногорск произошел пожар в больнице, до прибытия спасателей из здания были эвакуированы 17 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается в сообщении, 7 января в 03:00 при срабатывании АПС поступило сообщение о возгорании в больнице Петрово-Дальнее.

«В 03:20 была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит задымление на третьем этаже. На место пожара было направлено 12 АЦ (пожарных автоцистерн – ред.). Эвакуировано самостоятельно до прибытия первых пожарных подразделений 12 больных (из них малоподвижных нет) и пять (сотрудников – ред.) медицинского персонала», – говорится в сообщении.

Эвакуация производилась из больницы в поликлинику, расположенную рядом.

В 03:26 пожарные ликвидировали возгорание. Все эвакуированные вернулись на больницу. Причина пожара устанавливается.