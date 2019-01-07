РИАМО - 7 янв. В Московской области для обеспечения безопасности на территории культовых объектов, где прошли Рождественские мероприятия с 6 на 7 января, задействовали около 1,9 тысячи спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«На проведение Рождественских мероприятий с 6 января на 7 января на территории субъекта будет задействовано 805 культовых объектов, в ходе которых привлечено 1886 человек, 698 единиц техники, из них от МЧС России 486 человек, 189 единиц техники», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, 7 января в Подмосковье запланировано 89 мероприятий. Обеспечивать безопасность будут 983 человека, 204 единицы техники, из них от МЧС России 165 человек, 204 единицы техники.

Кроме того, в храмах Подмосковья в Рождество за обеспечение пожарной безопасности отвечали свыше 1 тысячи сотрудников МЧС. Выделено 300 единиц специализированной техники.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В ночь с воскресенья на понедельник во всех православных храмах совершались праздничные рождественские литургии.