РИАМО - 7 янв. Шесть человек, в том числе одного ребенка спасли из горящей квартиры в одном из жилых домов на севере столицы на Кронштадтском бульваре, спасенных передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Седьмого января в 03:40 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 34, корпус 1, где происходило загорание в трехкомнатной квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В ходе проведения разведки и тушения пожара с 5-го этажа были спасены шесть человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики.

«В 04:10 пожар был локализован, а в 04:15 – ликвидирован. На момент ликвидации пожара сведений о пострадавших не поступало», – уточняется в сообщении.