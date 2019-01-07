РИАМО - 7 янв. В микрорайоне Рекинцо Солнечногорского района Подмосковья произошел пожар в квартире, пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Как отмечается в сообщении, 7 января в 02:11 на пульт диспетчера ЦППС Солнечногорского ПСГ поступило сообщение о возгорании в квартире по адресу: Солнечногорский район, микрорайон Рекинцо, дом 23, квартира 23.

«В 02:18 была проведена разведка пожара, в ходе которой установлено, что происходит горение в квартире на площади 20 квадратных метров. Эвакуировано самостоятельно до прибытия первых пожарных подразделений 25 человек», – говорится в сообщении.

В 02:48 пожар был ликвидирован.

«Причина пожара устанавливается. Есть пострадавшие», – отмечается в материале.

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