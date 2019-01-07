РИАМО - 7 янв. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 7 января, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами будет идти небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 10 – минус 8 градусов, по области – минус 13 – минус 8 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 2–5 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и достигнет 757 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска те, кто страдает вегетососудистой дистонией, гипертонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

«Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом», – заключается в сообщении.

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