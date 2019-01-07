РИАМО - 7 янв. Жители и гости Подмосковья посетили праздничные богослужения по случаю Рождества Христова в храмах Московской области, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий провел богослужение в Успенском соборе Новодевичьего монастыря, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

В рождественскую ночь в соборе собралось около 700 прихожан. Праздничные песнопения исполнял хор Новодевичьего монастыря.

«Радостно и торжественно встречаем мы праздник Рождества Христова, ибо с пришествием в мир Сына Божия совершилось спасение человечества, которое предвещали пророки! Он вочеловечился, родившись от Пречистой Девы, дабы открыть нам путь праведной жизни, помочь избавиться от греха и открыть врата Царства Небесного», - сказал Ювеналий.

В ночь на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Перед началом богослужения предстоятель Русской Православной Церкви обратился с Рождественским поздравлением.

«Я хочу поздравить всех вас и пожелать всем одного и того же: чтобы мир Христов и свет, принесенный Спасителем, пребывал в ваших сердцах и даровал вам силы для достойного прохождения жизненного пути. С праздником Рождества Христова!» - сказал Патриарх.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством Христовым и пожелал им здоровья и благополучия.

Седьмого января православные христиане празднуют Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа.

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