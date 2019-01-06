РИАМО - 6 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Рождеством Христовым и пожелал им здоровья и благополучия.

«С Рождеством! Здоровья, благополучия и всего самого доброго», - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя.

Седьмого января православные христиане будут праздновать Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи великий двунадесятый праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа. В ночь на Рождество в храмах проходят торжественные богослужения.