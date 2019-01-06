РИАМО - 6 янв. Во второй день фестиваля аэростатов «Яблоки на снегу», который проходит в Дмитрове до 14 января, в небо запустили около 30 воздушных шаров, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Twitter-аккаунте.

«Подмосковье – с высоты птичьего полета! Фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» проходит в Дмитрове уже 13 лет и с каждым годом становится популярнее. Сегодня взлетели около 30 воздушных шаров. И нам с вами отправили привет с неба», – написал Воробьев.

Традиционный фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу» стартовал 5 января в подмосковном Дмитрове, здесь ожидается порядка 30 участников. Завершится фестиваль 14 января.

Жители и гости Дмитровского городского округа могут увидеть Деда Мороза в корзине воздушного шара, а некоторым даже посчастливиться получить подарки от него. Аэронавты также получат подарки от Деда Мороза, но для этого воздухоплавателям необходимо выполнить одно или несколько спортивно-зрелищных заданий.