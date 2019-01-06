РИАМО - 6 янв. В центре Москвы закроют для движения транспорта Старопанский и Большой Черкасский переулки, некоторые ограничения будут действовать до марта, здесь пройдут работы по восстановлению инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Старопанский переулок. Период: с 9 января по 1 февраля 2019 года, с 6 февраля по 21 марта 2019 года круглосуточно. Особенности: поэтапное занятие одной полосы», – говорится в сообщении.

Кроме того, такие же ограничения будут действовать на Большом Черкасском переулке со 2 по 5 февраля, а также с 10 по 13 февраля и с 22 по 24 марта круглосуточно.