РИАМО - 6 янв. На юго-востоке Москвы частично ограничат движение транспорта на улице Гурьянова, некоторые ограничения будут действовать до 18 апреля, изменения связаны с прокладкой инженерных сетей на улице, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: улица Гурьянова от дома 73 до дома 10, строения 1. Период: с 9 по 31 января, с 30 марта по 18 апреля круглосуточно. Особенности: одна полоса частично», – говорится в сообщении.

Кроме того, этот же участок ограничат для движения транспорта с 1 февраля по 29 марта круглосуточно. Особенности – одна полоса с обустройством временных уширений.