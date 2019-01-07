РИАМО - 7 янв. В ночь с воскресенья на понедельник отмечается один из двенадцати главных церковных праздников – Рождество Христово, во всех храмах совершаются праздничные рождественские литургии, также жителей Москвы и Московской области днем ждет масштабная праздничная программа, включающая рождественские ярмарки, выставки промыслов, мастер-классы и народные забавы.

День Рождества Христова является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах. В Рождественский сочельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя.

В Москве в Подмосковье в парках и на городских площадках состоятся праздничные гулянья.

Мероприятия

© Фото предоставлено Московскими сезонами

На ВДНХ в понедельник москвичи смогут отметить Рождество в «Городе зимы». В этот день с 17:30 до 22:30 на катке «Ракета» всех гостей будет ждать множество сказочных развлечений, мастер-классов и викторин. Для любителей активного отдыха и энергичных конкурсов на ледовой площадке пройдет «Рождественская викторина», победители которой получат приятные призы.

Гости фестивальных площадок «Путешествия в Рождество» в центре и округах столицы 7 и 8 января смогут принять участие в специальной рождественской программе: в эти дни можно будет познакомиться с традициями празднования Рождества в России, Норвегии и Англии.

На площади Революции поделятся рецептом «Рождественского напитка» – в 18:00 здесь начнут варить пряный согревающий напиток по норвежскому рецепту. Гостей Камергерского переулка ждет встреча с медвежонком Паддингтоном и веселые занятия, на которых можно разучить английские рождественские песни.

Праздничные мероприятия, посвященные Рождеству, также пройдут на природных территориях Москвы. Седьмого января в 12:00 на экоплощадке «Зимний рождественский лес» (Зеленоград, Крюковский лесопарк) можно будет поучаствовать в экологических играх, эколотерее, изготовить поделку из вторичных и природных материалов в экомастерской. Также в парке «Этнографическая деревня Бибирево» сотрудники Мосприроды проведут творческий мастер-класс «Новогодний подарок своими руками» и викторину «Угадай, кто?».

Жители и гости столицы смогут принять участие в рождественских мероприятиях в 24 городских парках. К примеру, гостей сада «Эрмитаж» ждет святочная программа фольклорного ансамбля, основанная на традиционных русских обрядах. Рождество в парке Горького отметят на катке «Фабрика счастливых людей». В Перовском парке гостей ждут фольклорные песни, танцы и игры, гостей парка Победы на Поклонной горе встретят русскими забавами и зимними потехами.

В шести столичных парках 7 января пройдут любительские утренние забеги, посвященные Рождеству, их цель – познакомить для совместных утренних пробежек любителей спорта и здорового образа жизни. Забеги пройдут в музее-заповеднике «Коломенское» (в 10:00), парке «Северное Тушино» (в 09:00), парке Дружбы (в 10:00), парке Олимпийской деревни (в 09:00), ПКиО «Кузьминки» (в 09:00), парке 50-летия Октября (в 10:00).

Всего в Москве к зимнему сезону подготовили более 1,4 тысячи катков с искусственным и естественным льдом, 384 лыжные трассы общей протяженностью свыше 580 километров, более 260 ледяных горок и снежных городков.

В подмосковном Красногорске 7 января откроется первый областной фестиваль колядок «Рождественская звезда», в рамках которого заработает праздничная ярмарка, где скоморохи будут встречать гостей, рассказывать о традициях колядования на Руси. В 13:00 на малой сцене у праздничной елки выступит Берендеевский оркестр, а артисты клуба народного танца и музыки «Туда-Сюда» дадут мастер-класс традиционных рождественских русских танцев.

Главное событие фестиваля – это парад коллективов колядовщиков в сопровождении окрутников, ряженых и барабанщиков. Они принесут на площадь собственноручно изготовленные рождественские звезды. Парад начнется в 15:00. В 18:00 программу фестиваля продолжит праздничный рождественский концерт.

В Балашихе на улице Заречной пройдет уличный рождественский фестиваль «Зимняя мастерская». В программе праздника фестиваль народной культуры, молодецкие забавы, хороводы, песни, пляски, зимние потешки, выставка изделий декоративно-прикладного творчества и новогодняя ярмарка. Мероприятие состоится в рамках областной акции «Зима в Подмосковье».

В Малаховском парке городского округа Люберцы в рамках традиционного фестиваля «Рождественские встречи» пройдет гонка на квадроциклах. Принять участие могут все желающие, имеющие опыт выступлений в соревнованиях, либо без опыта (любители) с личной или арендной техникой. Для зрителей во время мероприятия будут работать зимний тир, катание на санях и на собачьих упряжках хаски, лазертаг.

Также в Центральном парке Люберец состоится развлекательная программа «Рождественский переполох», где выступят фольклорные городские ансамбли. Начало мероприятия в 12:00.

Погода

В Московском регионе ожидаются морозы и красивое атмосферное явление, известное как ледяные иглы. Это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглообразной или звездообразной формы, парящих в воздухе.

Рождественской ночью в столице морозы окрепнут до минус 15-17 градусов, по области – до минус 13-18 градусов, местами – до минус 19-24 градусов. Днем в Москве – минус 9-11 градусов, в Подмосковье – минус 7-12 градусов, местами – до минус 15 градусов.

Транспорт и ограничения движения

© Сайт мэра Москвы

В ночь с воскресенья на понедельник из-за празднования Рождества в столице изменится режим работы городского транспорта – москвичи и гости города смогут посетить в полночь храмы и церкви, а после отправиться домой на метро, электричках и автобусах. Дольше всего работает наземный городской транспорт – до 3:00 пассажирам будут доступны 165 маршрутов. Круглосуточно будут работать 13 ночных маршрутов. Метрополитен и Московское центральное кольцо работают до 2:00.

В рождественскую ночь в центре столицы также перекроют для движения транспорта участки нескольких улиц. Соймоновский проезд, улица Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка будут полностью перекрыты до 03:00 7 января. Нельзя будет проехать на участке Елоховского проезда от улицы Новорязанской до улицы Нижней Красносельской до 21:00 7 января.

Безопасность

В храмах Подмосковья в Рождество за пожарной безопасностью будут следить свыше 1 тысячи сотрудников МЧС, всего на контроле инспекторов находятся 900 церквей и часовен на территории Московской области. В Москве спасатели будут дежурить на территории 400 столичных храмов.

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