РИАМО - 6 янв. В центре столицы на участке Садовнической улицы до 15 апреля ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Садовническая улица от дома 36 до дома 42, строения 1. Период: с 9 января по 15 апреля круглосуточно. Особенности: одна полоса с ликвидацией парковочного пространства», – говорится в сообщении.

Кроме того, движение ограничат на участке от съезда с Космодамианской набережной на Большой Устьинский мост с 1 февраля до 15 апреля круглосуточно. Здесь перекроют одну полосу.