РИАМО - 6 янв. Благотворительные сеансы квеста «Елка Победы» состоятся 7 января в столичном Музее Победы, в историческое путешествие отправятся более 250 детей из малообеспеченных семей, говорится в сообщении информационного центра ФГБУК «Музей Победы».

«В историческое путешествие, ставшее лучшим новогодним представлением в Москве в 2019 году, отправятся более 250 детей из малообеспеченных семей. На уникальной праздничной программе побывают ребята из Тверской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Смоленской, Московской областей», – говорится в сообщении.

Мероприятия организованы при поддержке фонда «Вместе».

«Малоимущие семьи с детьми, особенно за пределами Москвы и Подмосковья, ограничены в материальных возможностях и им зачастую не предоставляется возможность посещать такие знаковые места, как Музей Победы. Это важно для углубления их знаний по истории их страны, для знакомства с героическими примерами самоотверженности, патриотизма и любви к своему народу и Отчизне», – сказал директор фонда Ильназ Мустафин.

Квест «Елка Победы» проходит с 22 декабря по 8 января. Во время полуторачасовой увлекательной игры, погружающей в атмосферу Великой Отечественной войны, детей ждут загадки, тайны и приключения.

Ребятам предстоит найти потерянные страницы Календаря времени, чтобы восстановить их и не дать изменить ход исторических событий.

Завершается программа встречей с Дедом Морозом, который вместе с ребятами зажигает Елку Победы. Каждый юный победитель получает тематический подарок от Музея Победы.

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