РИАМО - 6 янв. На северо-западе столицы до 30 марта частично перекроют Воротынскую улицу, до 30 июля будут закрыты для проезда участки на Ландышевой улице, Новокуркинском и Куркинском шоссе, изменения связаны со строительными работами, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Воротынская улица от дома 12 до дома 14. Особенности: одна полоса частично. Период: с 9 января по 30 марта круглосуточно. Участок 2: Ландышевая улица от дома 14 до дома 17, корпуса 1 по Куркинскому шоссе. Особенности: 1 полоса частично. Период: с 9 января по 30 июля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Кроме того, до 30 июля будут закрыты для движения участки на Новокуркинском шоссе в районе дома 3 по Воротынской улице, а также участок – Куркинское шоссе в районе владения 1 по Новокуркинскому шоссе. Здесь перекроют одну полосу.