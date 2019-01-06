РИАМО - 6 янв. В Москве 30-летнего мужчину подозревают в мошенничестве в сфере автострахования, он заявил в полицию, что у него похитили автомобиль, после чего обратился в страховую компанию для получения 300 тысяч рублей страховки, донос оказался ложным, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Мужчина обратился в один из столичных отделов полиции и сообщил о том, что у него похитили автомобиль. Было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». После чего потерпевший обратился в страховую компанию с заявлением о выплате ущерба в размере около 300 тысяч рублей.

«Полицейские установили, что потерпевший инсценировал похищение своего автомобиля, и в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», – говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний житель столицы. Он находится под подпиской о невыезде.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», – уточняется в материале.

Сейчас сотрудники полиции проводят работу для установления возможных участников преступления.