РИАМО - 6 янв. Пожар произошел в частном доме в Рузском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Шестого января в 16:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Руза, поселок Кожино», – говорится в сообщении.

Для борьбы с пожаром привлечены две единицы техники и семь человек.