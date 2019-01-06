РИАМО - 6 янв. Пожар произошел в частном доме в Рузском городском округе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«Шестого января в 16:27 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Руза, поселок Кожино», – говорится в сообщении.
Для борьбы с пожаром привлечены две единицы техники и семь человек.
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