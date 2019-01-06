РИАМО - 6 янв. В войсковых храмах Москвы и Московской области встретят Рождество более 4,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа (ЗВО), говорится в сообщении пресс-службы округа.

«Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка примут участие в праздничной литургии в главном храме Сухопутных войск – в московском Храме Преображения Господня. Артиллеристы гвардейского салютного дивизиона ЗВО встретят Рождество в войсковом Храме Иоанна Воина, расположенном на территории части», – говорится в сообщении.

Для офицеров и солдат Кантемировского танкового, Таманского мотострелкового и Севастопольского мотострелкового соединений рождественские богослужения проведут помощники командиров частей по работе с верующими военнослужащими в войсковых храмах и молельных комнатах.

Безопасность во время богослужений в храмах обеспечат сотрудники МЧС. Так, только в Подмосковье за пожарной безопасностью в храмах на Рождество будут следить свыше 1 тысячи сотрудников МЧС, всего на контроле инспекторов находятся 900 церквей на территории Московской области.