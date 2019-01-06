РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске на автодороге Южный обход автомобиль Ford сбил мужчину, в результате аварии пострадавший скончался, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник Главного управления МВД России по Московской области.

«Сегодня (6 января - ред.) на автодороге Южный обход в Подольске произошла авария с участием пешехода в районе 16:25. По предварительной версии, автомобиль Ford сбил пешехода – мужчину – вне зоны действия пешеходного перехода. Мужчина погиб», – сказал сотрудник.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.