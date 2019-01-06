РИАМО - 6 янв. В одной из квартир на севере Москвы двое мужчин от скуки решили выстрелить друг в друга по очереди из пневматического пистолета, в результате оба оказались в больнице, сообщает РЕН ТВ.

«Два москвича попали в больницу с ранениями из пневматического пистолета. <…> 31-летний и 39-летний мужчины стреляли друг в друга «по очереди». Инцидент произошел на Алтуфьевском шоссе 5 января», – говорится в сообщении.

Как уточняется, мужчины выпивали за Новый год в квартире одного из пострадавших, им стало скучно, тогда они решили опробовать друг на друге пневматический пистолет.

Пострадавшие самостоятельно вызвали скорую помощь.

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